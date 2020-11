Tal van panden in Rotterdam doorzocht wegens malafide verhuur

Driehonderd ambtenaren van de FIOD en de politie stapten zeventien panden in de Maasstad en Schiedam binnen, waarvan vijftien woningen en twee bedrijfspanden van een vermoedelijk malafide verhuurmakelaarskantoor. In het onderzoek werden de drie eigenaren, een 23-jarige en twee 26-jarige Rotterdammers, aangehouden. Zij worden ervan verdacht crimineel geld te hebben witgewassen met het verhuren van spookwoningen.

De diensten vonden in de panden onder meer zo’n 150.000 euro, sieraden, dure merkhorloges, zeer luxe designerkleding en -tassen, 42 kilo cocaïne, patronen, messen, zwaarden en stiletto’s. Ook was er in een pand sprake van illegale prostitutie en werden er restanten van een hennepplantage gevonden. Er werden twee auto’s en een woning in beslag genomen. Ook werden twee kluizen gevonden, die nog geopend moeten worden. In zes panden woonden andere bewoners dan officieel stonden ingeschreven bij de gemeente, waardoor iemand anoniem in een pand kan verblijven. In totaal werden tien personen aangehouden, onder wie een persoon die illegaal in Nederland verbleef.

Malafide verhuur

In de afgelopen tijd hebben de opsporingsinstanties bewust hun pijlen gericht op foute verhuurders. In totaal zijn er in de onderzoeken 120 verhuurders in de regio Rotterdam in beeld gekomen waarvan tientallen dubieus zijn. „In totaal zijn er in de regio zesduizend verhuurmakelaars actief. Het is een vrij beroep. Er is bijna geen zicht op welke woningen in de verhuur zijn. De criminelen krijgen bij deze verhuurmakelaars een stukje anonimiteit. Zo kunnen ze betalen met cash geld en is inschrijven bij de gemeente niet nodig”, zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout. De politie en het FIOD vragen de overheid om te kijken of er toch een vergunningplicht moet komen.

Het onderzoek naar de foute makelaar werd gedaan nadat de overheidsinstantie Financial Intelligence Unit, waar ongebruikelijke transacties worden gemeld, aan de bel trok bij de FIOD. „We kregen een signaal over de Rotterdamse makelaarsscene die gebruikt wordt voor criminele activiteiten. De huur van de woningen wordt betaald met contant geld. De woningen worden vervolgens gebruikt om geld te witwassen, voor drugshandel of illegale prostitutie”, vertelt Bert Langerak directeur opsporing van de FIOD. Het is de opsporingsinstanties een doorn in het oog dat de bovenwereld de onderwereld helpt. „Met deze actie geven wij een belangrijk signaal af. Wij tolereren dit niet”, vertelt Langerak die daarbij ook op hulp van bewoners rekent door verdachte situaties te melden. „Ik zie dat de wereld aan het veranderen is. We zitten echt op een keerpunt. We moeten nu dit probleem tackelen”, waarschuwt Langerak.

Het succes smaakt naar meer. De politie en FIOD gaat in volle kracht door en heeft naast foute makelaars ook andere faciliteerders zoals autoverhuurbedrijven op het oog.