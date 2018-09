De liefde tussen moeder en kind

En tsja, ik reken mezelf er ook een beetje bij… Want zo voelde het wel. Ik had de eer om even mee te kijken in de ‘emotionele keuken’ van moeder Elli. Hoe bijzonder is dat!

Zenuwachtig

Een paar dagen voor de race gaan we samen de omgeving van het hotel verkennen en vraag ik haar of ze al zenuwachtig is. “Nog niet heel erg, maar als ik eenmaal in de arena sta dan ga ik het wel in mijn buik voelen. Ik voel het dan altijd in mijn buik.” We lopen langs het strand, verbazen ons over de soms armoedige huizen die worden afgeschermd met houten schuttingen die er door de overheid zijn neergezet, ontdekken een winkelstraat en kopen samen wat chips en water in een kleine en bijna niet verlichte supermarkt.

Een lieve moeder

Tijdens onze allereerste ontmoeting was mijn eerste indruk: ‘een aardige vrouw, maar niet iemand die het achterste van haar tong laat zien.’ Is natuurlijk niet erg, want zelf ben ik ook geen open boek, vooral niet als je iemand niet goed kent. Maar nu we vaker tijd met elkaar doorbrengen, brokkelt Elli’s muurtje langzaam af en verschijnt er een warme persoonlijkheid. Hartelijk, geïnteresseerd en gewoon ontzettend aardig: een lieve moeder!

De 5 kilometer

Dan is de dag van de vijf kilometer race daar en mag ik haar ook voor de camera interviewen. Nu ik haar wat beter ken, zie ik dat ze wel wat gespannen is. Niet alleen omdat het niet echt haar ding is om zo in de belangstelling te staan, maar het is het haar zoon die op dat moment constant in haar gedachten is. En het klinkt heel gek, maar ik voel heel erg met haar mee. Misschien ook wel omdat ik zelf moeder ben?

Moeder op de tribune

We nemen plaats op de tribune. Tijdens de eerste races legt ze nog het een en ander uit, maar ze wordt stiller als rit nummer tien nadert, de race waarin Sven rijdt. Vlak voordat Sven moet rijden, komt hij even de arena even in. Hij loopt met zijn bidon in zijn hand een rondje over het middelste vlak. Terwijl de Russen helemaal in extase zijn omdat hun helden op dat moment aan het rijden zijn, verkent Sven de tribune. “Dat doet hij altijd”, zegt Elli. "Hij kijkt waar wij zitten.” Ze zwaait. Hij ziet zijn moeder. Het oogcontact is gemaakt. Je ziet zijn geruststelling en hij verdwijnt weer de kleedkamers in.

Rit nummer tien is aan de beurt. Sven neemt plaats aan de start en Elli knijpt haar handen samen, haar knokkels worden wit en haar gezicht staat gespannen. Terwijl Naomi en Brecht de longen uit hun lijf schreeuwen om Sven aan te moedigen, zit Elli strak van de zenuwen op haar stoel.

Echt goud

Met een prachtige tijd gaat Sven over de finish, maar wat gaan Jan en Jorrit doen? Als ze de tweede en derde plek innemen, haal ik al opgelucht adem, maar Elli nog niet. Die wacht nog de laatste race af waarin een geduchte tegenstander, Lee, zijn kunsten moet laten zien. Halverwege de race is het duidelijk: Sven heeft echt, maar dan ook echt goud! De tranen vloeien rijkelijk, de opluchting is groot.

Ik beleef het intens mee, want ik zit er bovenop. Svens coach Gerard Kemkers omhelst Elli als een van de eersten. Haar gezicht is ontspannen, blij, vol emotie en opluchting. Ze wordt door talloze bekenden gefeliciteerd. Camera’s staan boven op haar, journalisten staan te dringen voor een interview. Ze wordt meegevoerd door haar familie en vrienden. Weg van de drukte, snel naar haar zoon.

Ik blijf achter op een lege tribune. God, wat mis ik mijn kinderen…

