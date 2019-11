Opnieuw grootscheepse inval woonwagenkamp

De inval, zo laat een woordvoerder van het OM weten, maakt deel uit van de grootscheepse operatie Alfa tegen de Brabantse onderwereld en in het bijzonder de familie R. uit Oss. De ’peetvader’ van de familie, Martien R. en zijn zoon en broer, zitten vast op verdenking van onder meer grootschalige drugshandel, bezit van wapens en deelname aan een criminele organisatie. Op en bij het kamp in Oss werden grote hoeveelheden zware vuurwapens, drugs en geld gevonden.

De politie hoopt in Lith ook geld, drugs en wapens aan te treffen. Op het kamp in Lith zijn eerder kleinere invallen gedaan na schietpartijen en intimidaties. Operatie Alfa is de grootste operatie tegen de Brabantse onderwereld tot dusver. Brabant vormt het centrum van de grootschalige productie van synthetische drugs in Nederland: een miljardenbusiness.

Een aantal criminele families speelt daarin een hoofdrol. Ze zouden vele honderden miljoenen euro’s verdienen met de handel en worden in verband gebracht met tal van ernstige geweldsdelicten zoals liquidaties. Eerder werd al bekend dat de Brabantse maffia ook wapens levert aan de Mocro-maffia en participeert in cocaïnetransporten. De Brabantse maffia is veel georganiseerder, duurzamer en slimmer dan de Mocro-maffia. De samenwerkingsverbanden zijn ondoordringbare bastions voor politie en OM doordat hoofdzakelijk familieleden een hoofdrol spelen binnen de organisaties.

Naast de inval in Lith doet de politie, in verband met deze zaak, op nog drie andere locaties invallen, waaronder een woning en een bedrijf in Oss en bij een chalet op een vakantiepark in Friesland, zo laat het OM donderdagochtend weten.