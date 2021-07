Groene trend: plantenasiels als paddenstoelen uit de grond

Fem van der Rijst in haar plantenasiel. Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - Plantenasiels schieten als paddenstoelen uit de grond. Het succesvol opvangen van groene kneusjes heeft vooral te maken met de manier waarop we streven naar duurzaamheid, stellen meerdere beheerders van plantenweeshuizen. „We denken meer na over de wereld waarin we leven.”