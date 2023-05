Instroombeloftes VVD onder vuur: ’Het land zit verstopt’

De Tweede Kamer debatteerde woensdagochtend onder meer over de nieuwste prognoses, waaruit blijkt dat er dit jaar ruim 70.000 asielmigranten naar Nederland komen. Bovendien wordt er tot 2026 in totaal 13,9 miljard euro uitgetrokken voor opvang. Het standpunt van de VVD - de grootste coalitiepartij - dat de instroom omlaag moet, boet in de Kamer in aan geloofwaardigheid.

„Hij houdt woord”, zegt PVV-Kamerlid Markuszower over de uitspraak ’hoe meer asielzoekers, hoe beter’, die Van der Burg ooit deed voordat hij staatssecretaris (Asiel) werd in dit kabinet. „VVD en CDA zullen mopperen en brommen, maar daar blijft het bij. Nederland zal binnen twee generaties 25 miljoen inwoners tellen.” ’Een oplichtersbende’, noemt de PVV’er de VVD na aanhoudende toezeggingen over de instroom.

Beloften premier

VVD-leider Rutte beloofde de VVD-fractie na zorgen over de dwangwet om de instroom te verlagen, maar tot op heden komt daar niks van terecht. Ook VVD-Kamerlid Brekelmans is kritisch op Rutte: „Er wordt wel degelijk voortgang geboekt, maar het is niet genoeg”, zegt hij. „Ik maak me zorgen over de afgelopen weken. Ik ben het met de heer Markuszower eens dat het niet zichtbaar genoeg is.”

Bovendien klampt Brekelmans zich vast aan de ’fundamentele heroriëntatie’ van het asielstelsel die door het kabinet is beloofd. Die was al in het najaar toegezegd, maar onenigheid zorgt voor vertraging. Bovendien klonk eerder vanuit coalitiepartijen D66 en CU dat zo’n heroriëntatie helemaal niet nodig is.

Volgens JA21-leider Eerdmans stevent Nederland af op een asielramp. „Het is best schokkend. U werkt hard, maar zonder resultaat”, zegt hij tegen VVD-staatssecretaris Van der Burg. „U doet niet wat u zou moeten doen. Iedereen mag blijven. Waarom zouden ze nog naar een ander land gaan?”

’Weerbarstig’

Ook vanuit linkse partijen wordt geconcludeerd dat de VVD nog geen deuk in een pakje boter slaat als het om de instroom gaat. Beloftes daarover blijken ’weerbarstig’, ziet SP-Kamerlid Futselaar. „Nederland stevent af op een nieuwe zomer met buiten slapende mensen, we kunnen het zien aankomen.” PvdA-Kamerlid Piri heeft er weinig vertrouwen in dat de instroom zomaar te beperken valt. „De VVD heeft al twaalf jaar deze positie, dus zo makkelijk is het niet.”

In de coalitie ligt instroombeperking gevoelig. D66 ziet geen probleem in de hoogste asielinstroom sinds de vluchtelingencrisis in 2015. Ook CU lijkt er weinig moeite mee te hebben. „Ik ageer tegen de maakbaarheid daarvan”, zegt CU-Kamerlid Ceder. Zijn partij wil vooral meer grip krijgen op arbeidsmigratie. CDA wil de asielinstroom wél omlaag krijgen. „Het zit verstopt”, zegt CDA-Kamerlid Peters. „Wanneer zien we iets van die fundamentele heroriëntatie? Er is geen taboe, alles zal moeten worden uitgewerkt.”

Onenigheid binnen de coalitie is niet de enige zorg van Van der Burg. Coalitiepartijen D66 en CU willen dat het kabinet vasthoudt aan (financiële) afspraken om op bepaalde plekken mensen zonder verblijfsvergunning op te vangen. Van der Burg gaat daar in mee, na een aanvankelijk besluit om er juist geen geld meer voor uit te trekken. De bewindsman zegt dat hij daardoor wel in de problemen komt: „Want ik moet nu op zoek naar iets anders waar ik 30 miljoen euro op kan bezuinigen.”