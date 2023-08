Zeldzame rookvogels: sigaren en valken onder één museumdak

Valkenswaard - Nederland telt ruim 630 musea. Het Rijksmuseum kent iedereen, maar wat is er te beleven bij andere, vaak kleine en onbekende verzamelingen? In deze zomerse verkenning vandaag het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum in Valkenswaard.

Uit de nalatenschap van een rijke Britse valkenier ontstond een succesvolle sigarenfabriek. Die historie is terug te zien in het museum in Valkenswaard. Ⓒ Thijs Rooimans