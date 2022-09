Deze nieuwe films kun je in september 2022 streamen!

Love in the villa, vanaf 1 september

In deze nieuwe film pakt Julies droomreis naar Verona anders uit dan gedacht als ze ontdekt dat de door haar gehuurde villa komt met een irritante - maar héle knappe - medehuurder. Drie keer raden hoe dit afloopt…

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Elvis, vanaf 2 september

Net uit de bioscoop, nu al als nieuwe film op HBO Max. Elvis neemt een kijkje in het leven van het rock-’n ’-roll-icoon door de ogen van zijn raadselachtige manager: Tom Parker.

Deze nieuwe film is te bekijken op: HBO Max

Genre: biografie, drama, muziek

IMDb score: 7.6/10

Jaar van lancering: 2022

Pinocchio, vanaf 8 september

Omdat wij fan zijn van alle live-action Disney verfilmingen: er is weer een nieuwe film. Kwam Pinocchio in het origineel al tot leven, nu is ie pas écht een echte jongen! Leuk met de kinderen - maar net zo leuk in je eentje, met je partner of een paar vriendinnen.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney+

Genre: avontuur, komedie, drama, familie, fantasy, musical

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Thor: love and thunder, vanaf 8 september

In deze nieuwe film gaat Thor op zoek naar innerlijke vrede. Zijn rust wordt verstoord door een galactische moordenaar wiens doel het is alle Goden te laten uitsterven. Of we het verhaal helemaal hebben gevolgd? Misschien. We waren een beetje afgeleid door Chris Hemsworth.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney+

Genre: actie, avontuur, komedie, fantasy, romantiek, Sci-Fi

IMDb score: 6.7/10

Jaar van lancering: 2022

Ik wist het, vanaf 17 september

Deze nieuwe Nederlandse film gaat over Mia. Ze is 33, single en ongelukkig in haar werk. Ze besluit haar droom te volgen en begint een bloemenwinkel. Maar dan staat er ineens een hele leuke man voor haar neus…

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: 5.5/10

Jaar van lancering: 2022

Lou, vanaf 23 september

Een spannende nieuwe film! Lou is een kluizenaar die haar duistere en gevaarlijke verleden achter zich probeert te laten. Wanneer er op een avond een zware storm woedt, wordt de dochter van een buurvrouw die nabij woont plotseling ontvoerd. De twee vrouwen riskeren hun leven om het meisje terug te halen.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, misdaad, drama, mysterie, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

A jazzman’s blues, vanaf 23 september

Bayou en Leanne zijn in deze nieuwe film smoorverliefd. Maar hun relatie wordt niet geaccepteerd. De twee besluiten elkaar daarom in het geheim te zien. Wanneer er in hun omgeving een moord wordt gepleegd wordt het steeds moeilijker dat vol te houden.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Nieuwe films die eerder dit jaar verschenen

Wedding Season, vanaf 4 augustus

Een nieuwe film om bij weg te zwijmelen. Om van het gezeur van hun ouders af te zijn, die hen zo snel mogelijk met een geschikte huwelijkskandidaat willen zien, doen Asha en Ravi een zomer lang alsof ze daten. En ja, natúúrlijk weten we allemaal hoe dit afloopt. Maar maakt het de film minder leuk? Wij vinden van niet.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: 5.9/10

Jaar van lancering: 2022

Elvis, vanaf 5 augustus

In augustus kun je los gaan op Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes en Lonesome Tonight. Deze nieuwe film duikt dieper in het leven en de muziek van legende Elvis Presley, gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn mysterieuze manager Tom Parker.

Deze nieuwe film is te bekijken op: HBO Max

Genre: biografie, drama, muziek

IMDb score: 7.8/10

Jaar van lancering: 2022

Spiderman: No Way Home, vanaf 11 augustus

De identiteit van Spider-Man is onthuld en het lukt hem in deze nieuwe film niet meer om zijn normale leven gescheiden houden van zijn gevaarlijke leven als superheld. Als hij Doctor Strange om hulp vraagt, staat er meer op het spel dan ooit tevoren.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: actie, avontuur, fantasy, Sci-Fi

IMDb score: 8.3/10

Jaar van lancering: 2021

Look Both Ways, vanaf 17 augustus

Vlak voor ze afstudeert, doet Nathalie een zwangerschapstest en valt haar leven uiteen in twee parallelle realiteiten. In de ene raakt ze zwanger, in de andere verhuist ze naar LA en kiest ze voor haar carrière. Wat maakt haar gelukkiger?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

The Next 365 Days, vanaf 19 augustus

Ontbreekt een goed verhaal? Ja. Is het een geweldige cast? Nee. Heb je soms het idee dat je niet naar een ’gewone’ Netflix-film zit te kijken, maar een aparte 18-plus site hebt aangeklikt? Misschien. Maar toch is er weer een nieuwe film verschenen in de 365-days reeks. En stiekem willen we ’m allemaal zien.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

The Princess, 1 juli

Denk je bij een prinses aan prinsessengedrag? Niet bij deze prinses. In een milieu waarin het uithuwelijken van prinsessen eerder regel dan uitzondering is, weigert ze te trouwen met een sociopaat. Dit tegendraadse gedrag wordt bestraft met een opsluiting in een afgelegen toren van haar vaders kasteel, maar deze prinses laat zich niet kisten. Stel je eerder een superheld uit een Marvel-strip voor dan een stereotype Disney-prinses.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney Plus

Fantasie, actie, drama

Jaar van lancering: 2022

Persuasion, 15 juli

De nieuw op Netflix te streamen film Persuasion is gebaseerd op het boek van Jane Austen. Wanneer de ex-geliefde van de jonge Anne Elliot weer voor haar neus staat, moet ze een keuze maken of ze de liefde achterna wil gaan. Haar familie wees haar ex-geliefde al eens af, dus als ze voor hem kiest, maakt ze meteen de keuze om haar verleden achter zich te laten. Net op het punt dat haar superieure familie failliet dreigt te gaan.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: romantiek, drama

Jaar van lancering: 2022

Don’t make me go, 15 juli

Alleenstaande vader Max ontdekt dat hij terminaal ziek is. Hij besluit om samen met zijn tienerdochter Wally de jaren die hij moet gaan missen in de korte tijd te stoppen die hij nog heeft. Door haar rijlessen te beloven, overtuigt hij haar om samen met hem een road trip te maken van Californië naar New Orleans. In New Orleans wacht zijn 20e college reünie waar hij Wally met haar moeder herenigt die hen lang geleden verliet.

Deze nieuwe film is te bekijken op: PrimeVideo

Drama

Jaar van lancering: 2022

Costa 2022, 21 juli

Wie Costa!! niet kent heeft decennia lang onder een steen geleefd. Maar zoals kleine meisjes groot worden, zijn de hoofdrolspelers ineens - 20 jaar later - volwassen. Frida (Katja Schuurman) is inmiddels moeder en haar dochter Anna (Abbey Hoes) neemt samen met beste vriendin Bibi (Stephanie van Eer) het feeststokje over. Ze reizen samen naar haar moeders geschiedenis in naar Lloret de Mar om de bekende club Costa te zien. Alleen die club is er inmiddels iets anders aan toe dan de verhalen deden denken. Anna en Bibi besluiten samen met hun nieuwe vrienden (Soy Kroon, Oscar Aerts, Sinan Eroglu en Lisa Zweerman) mee te doen met de Battle of the Bars om Costa van de ondergang te redden.

Deze nieuwe film is te bekijken op: PathéThuis

RomCom

Jaar van lancering: 2022

Toghether Together, vanaf 1 juni

In deze nieuwe film is Anna (26) draagmoeder voor de veertigjarige app-ontwikkelaar Matt. Het is voor Anna een manier om haar schoolgeld te kunnen behalen, maar Matt heeft zoveel zin in zijn nieuwe rol, dat hij zich steeds meer in Anna’s leven mengt. In eerste instantie vindt ze dat ontzettend irritant, maar langzaam maar zeker komt ze erachter dat Matt eigenlijk bést een leuke vent is.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama

IMDb score: 6.4/10

Jaar van lancering: 2021

The Janes, vanaf 8 juni

In de lente van 1972 valt de politie een appartement in Chicago binnen. Zeven vrouwen die zichzelf ’Jane’ noemen, worden gearresteerd op verdenking van het runnen van een ondergronds netwerk om ongewenst zwangere vrouwen te helpen bij het vinden en uitvoeren van veilige, betaalbare abortussen. Deze nieuwe film schetst een beeld van de dappere ’Janes’.

Deze nieuwe film is te bekijken op: HBO Max

Genre: documentaire

IMDb score: 8.5/10

Jaar van lancering: 2022

Trees of Peace, vanaf 10 juni

Vier vrouwen met verschillende achtergronden smeden in deze nieuwe film een onbreekbaar zusterschap terwijl ze gevangen en ondergedoken zitten tijdens de genocide in Rwanda.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: 8.6/10

Jaar van lancering: 2021

Father of the Bride, vanaf 16 juni

In deze nieuwe film, die een remake is van het origineel uit 1950 en de eerste remake uit 1991, krijgen Billy en Ingrid bezoek van hun oudste dochter Sofia. Tot hun verrassing heeft ze haar nieuwe vriend Adan meegenomen. Een nog grotere verrassing: ze zijn zelfs al verloofd en zijn van plan een nieuw leven op te bouwen in Mexico!

Deze nieuwe film is te bekijken op: HBO Max

Genre: komedie, drama, fantasy, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Buiten is het feest, vanaf 22 juni

Het is dan misschien geen nieuwe film, toch vinden we dat-ie een plek in deze lijst verdient. De succesvolle zangeres Sonne neemt haar nichtje in huis na de onverwachte dood van haar zus. Als de biologische vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor het eerst van haar leven gedwongen naar buiten te treden over haar traumatische verleden. Pas als ze haar zwijgen doorbreekt, kan ze haar nichtje redden.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: drama

IMDb score: 6.7/10

Jaar van lancering: 2020

Nieuwe films die eerder dit jaar verschenen

The Inbetween, vanaf 8 april

In deze nieuwe film overleeft Tessa hetzelfde auto-ongeluk dat haar vriend Skylar het leven kostte. Ze is ervan overtuigd dat hij vanuit het hiernamaals contact probeert te maken en is hier zodanig mee bezig, dat ze zelf vergeet te leven. Hoe vindt ze haar weg terug?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, romantiek, Sci-Fi

IMDb score: 5,9

Jaar van lancering: 2022

Liefde zonder grenzen, vanaf 14 april

Zussen Eva en Lieke, broer Maarten en vader Ferry zijn totaal verschillend, maar hebben een ding gemeen: erg gelukkig in de liefde zijn ze niet. Een nieuwe film over uithuwelijking, seksuele geaardheid, scheidingen en vooroordelen. Zal cupido ondanks alles toch raak schieten?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie

IMDb score: 6,7

Jaar van lancering: 2021

The Mystery of Marilyn Monroe: the unheard tapes, vanaf 28 april

De tragische dood van Marilyn Monroe is nog altijd omgeven door complotten en geruchten. Door het reconstrueren van haar laatste weken, dagen en uren aan de hand van niet eerder gehoorde opnames van degenen die haar het beste kenden, belicht deze nieuwe film meer van het leven en de dood van het Hollywood-icoon.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: documentaire

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

West Side Story, vanaf 2 maart

West Side Story is misschien wel de bekendste musical ooit en nu heeft regisseur Steven Spielberg het verhaal in een nieuw jasje gestoken. Het klassieke verhaal speelt zich af in 1957 en toont de heftige rivaliteit tussen twee straatbendes en de verboden liefde van Tony en Maria.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Pathe Thuis & Disney +

Genre: crime, drama, musical

IMDb score: 7.7

Jaar van lancering: 2021

The Weekend Away, vanaf 3 maart

In deze nieuwe thriller gaan twee vriendinnen een weekendje naar Kroatië. Wat begon als een heerlijke vakantie vol zon, zee, strand en knappe mannen eindigt in een drama als één van de twee vriendinnen vermist raakt.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: crime, drama, mysterie

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2022

Meskina, vanaf 4 maart

De 30-jarige Leyla heeft geen duidelijk carrièrepad en is ongelukkig in de liefde, waardoor ze door anderen bestempeld wordt als ’Meskina’; zieligerd. Ze besluit dat het tijd is om haar leven te veranderen en zelf op zoek te gaan naar geluk. Ondertussen probeert haar familie haar te koppelen aan een nieuwe man.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: comedy

IMDb score: 6.2

Jaar van lancering: 2021

The Peanut Butter Falcon, vanaf 4 maart

De 22-jarige Zak heeft het syndroom van Down en slechts één grote droom: professioneel worstelaar worden. Hij ontvlucht zijn verpleeghuis om de worstelschool van zijn grote idool Salt Water Redneck te bezoeken. Tijdens zijn reis ontmoet hij Tyler, een crimineel die zijn coach en bondgenoot wordt. Samen zetten ze hun reis voort en maken ze de mooiste avonturen mee.

Deze nieuwe film is te bekijken op: NPO Plus

Genre: avontuur, comedy, drama

IMDb score: 7.6

Jaar van lancering: 2019

Like a Boss, vanaf 10 maart

Twee beste vriendinnen hebben hun eigen cosmeticabedrijf. Ondanks hun verschillende persoonlijkheden is het zeer succesvol, maar wanneer ze een samenwerking aangaan met een groot cosmeticaconcern wordt hun vriendschap en bedrijf in gevaar gebracht.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: comedy

IMDb score: n.v.t.

Jaar van lancering: 2020

Mijn beste vriendin Anne Frank, vanaf 1 februari

In deze nieuwe film volgen we beste vriendinnen Hannah en Anne. Ze zijn onafscheidelijk en beloven elkaar voor altijd samen te blijven. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en de familie Frank onderduikt, verliezen ze elkaar toch uit het oog. Drie jaar later, in 1945, ontmoeten ze elkaar in concentratiekamp Bergen-Belsen. Anne is sterk verzwakt en Hannah zet haar eigen leven op het spel om haar vriendin te helpen.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: 6.6

Jaar van lancering: 2021

Alles op tafel, vanaf 1 februari

Is de inhoud van jouw telefoon geheim, of durf je alles te vertellen? In deze nieuwe film daagt een groep vrienden elkaar uit tot het laatste. De telefoons worden op tafel gelegd en iedere sms, app, notitie en oproep wordt geopenbaard. Kennen ze elkaar wel echt zo goed?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime

Genre: komedie, drama

IMDb score: 6.9

Jaar van lancering: 2021

The Tinder Swindler, vanaf 2 februari

Fan van datingapps? Na het kijken van deze nieuwe film (docu) denk je wel twee keer na voor je naar rechts swipet. De Israëlische Shimon Hayut deed zich jarenlang voor als Simon Leviev, een rijke Russische oligarch, en wist de vrouwen met wie hij matchte miljoenen dollars te ontfutselen. Zijn slachtoffers zijn uit op wraak en Netflix wist er, zoals we gewend zijn, weer een loeispannende docu over te maken.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: documentaire, misdaad

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

I want you back, vanaf 11 februari

In deze nieuwe film ontmoeten Peter en Emma elkaar vlak nadat ze allebei zijn gedumpt. Als ze op social media zien dat hun exen vrijwel direct verdergaan met hun leven en zelfs al nieuwe romances starten, starten ze een wanhopige missie om hen terug te krijgen. De grote vraag is hier natuurlijk: is teruggaan naar je ex wel zo’n goed idee?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Amazon Prime Video

Genre: komedie

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

No exit, vanaf 25 februari

Als studente Darby door de bergen rijdt, komt ze in een sneeuwstorm terecht. Samen met andere weggebruikers besluit ze te schuilen tot de storm is uitgeraasd. In eerste instantie is het gezellig, maar dan ontdekt Darby in een van de geparkeerde auto’s een ontvoerd kind. Ze begint een zoektocht naar de ontvoerder.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney +

Genre: drama, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

A Madea homecoming, vanaf 25 februari

Deze nieuwe film is alweer het twaalfde deel in de Madea-reeks van Tyler Perry. Dit keer wil Mabel ’Madea’ Simmons dolgraag de diploma-uitreiking van haar achterkleinzoon bijwonen. Maar geheimen en een familiedrama dreigen het feest te verpesten. Weet Madea iedereen weer bij elkaar te krijgen?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Mother/Android, vanaf 7 januari

Als het land waarin ze wonen wordt aangevallen door artificiële intelligentie, slaan Georgia en haar vriend Sam op de vlucht. Met hun eerste kindje op komst proberen ze een veilige plek te vinden in een post-apocalyptische wereld.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, sci-fi, thriller

IMDb score: 4.6

Jaar van lancering: 2021

Brazen, vanaf 13 januari

Wanneer haar zus wordt vermoord en haar geheime leven als camgirl aan het licht komt, besluit mysterieschrijfster en misdaadexpert Grace zelf op onderzoek uit te gaan. Een spannende nieuwe film, perfect voor een regenachtige zondag!

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: misdaad, drama, mysterie, romantiek, thriller

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

The Royal Treatment, vanaf 20 januari

Als Izzy en haar collega-stylisten de kans van hun leven krijgen om de haarstyling voor het koninklijk huwelijk te doen, leren zowel zij als prins Thomas dat ze hun hart moeten volgen om hun eigen lot in handen te nemen.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, familie, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

Home Team, vanaf 28 januari

Geschorste NFL-coach Sean Payton hoopt weer contact te krijgen met zijn zoon door zijn jeugdfootballteam te coachen in deze nieuwe film, die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, sport

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2022

A Perfectly Normal Family, vanaf 28 januari

In deze nieuwe film krijgt de New Yorkse kapster Isabella de kans om het haar van een koninklijk bruidspaar te stylen. De charmante bruidegom trouwt alleen niet uit liefde, maar omdat dat ’erbij hoort’ als prins. En dat begint te wringen. Drie keer raden wie ie véél liever bij het altaar zou zien staan…

Deze nieuwe film is te bekijken op: NPO Plus

Genre: drama, familie

IMDb score: 6.8

Jaar van lancering: 2020

Nieuwe films uit 2021

Niks vreemds aan, vanaf 1 december

Een avondje swingen met volslagen vreemden of een knappe, naakte man op je balkon. Niks vreemds aan, toch? In deze nieuwe film volgen we zes totaal verschillende mensen die ieder op hun eigen manier op zoek zijn naar passie.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Videoland

Genre: komedie

IMDb score: 5.8

Jaar van lancering: 2021

Single all the way, vanaf 2 december

Een leuke nieuwe kerstfilm! Peter is er helemaal klaar mee om de eeuwige vrijgezel te zijn aan de kerstdis. Hij krijgt zijn beste vriend Nick zover om zijn vriend te spelen, maar dat plan valt in het water als zijn moeder zich ermee bemoeit. Zij wil haar zoon koppelen aan de knappe fitnesstrainer James. Maar zijn Peter en Nick eigenlijk niet al het perfecte koppeltje?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, drama, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

The Unforgivable, vanaf 10 december

Sandra Bullock neemt in deze nieuwe film de rol van Ruth Slater op zich. Nadat ze haar straf heeft uitgezeten, komt Ruth terug in een samenleving die haar niet wil vergeven voor haar gewelddadige misdaad. Ze hoopt dat haar jongere zusje, dat ze destijds achter heeft moeten laten, haar wel een tweede kans wil geven en gaat naar haar op zoek.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: 7.8

Jaar van lancering: 2021

The Lost Daughter, vanaf 31 december

In de nieuwe film The Lost Daughter raakt Leda tijdens een strandvakantie geobsedeerd door een jonge moeder en haar dochter. Ze wordt overweldigd door duistere geheimen uit haar eigen verleden en heftige herinneringen aan het moederschap waar zij op jonge leeftijd mee te maken kreeg. Hoe meer Leda hiermee bezig is, hoe meer ze de jonge moeder en haar dochter meesleept in haar chaos.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama

IMDb score: 6.7

Jaar van lancering: 2021

The Rescue, vanaf 31 december

The Rescue brengt ons terug naar 2018. Toen was de wereld twee weken lang in de ban van een Thaise voetbalploeg die vast kwam te zitten in een kilometers diepe grot. Het toegesnelde leger en de ingevlogen Amerikaanse Special Forces stonden machteloos en de vraag was of de jongens het zouden overleven. We weten allemaal hoe het verhaal uiteindelijk afliep, maar dat maakt deze nieuwe film niet minder spannend!

Deze nieuwe film is te bekijken op: disney +

Genre: documentaire

IMDb score: 8.3

Jaar van lancering: 2021

Gunpowder Milkshake, vanaf 5 november

In deze nieuwe film wordt de twaalfjarige Sam in de steek gelaten door haar moeder Scarlet, een huurmoordenaar. Sam wordt vervolgens opgevoed door The Firm, het meedogenloze misdaadsyndicaat waarvoor haar moeder werkte. Vijftien jaar later is Sam in de voetsporen van haar moeder getreden en uitgegroeid tot een brute en loyale huurmoordenaar. Maar dan gaat er iets mis en moet Sam kiezen tussen haar baan en het leven van Emily, een onschuldig 8-jarig meisje.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Prime Video

Genre: actie, misdaad, thriller

IMDb score: 6,0

Jaar van lancering: 2021

Love Hard, vanaf 5 november

Daten anno 2021 kent zo zijn uitdagingen. In deze nieuwe film heeft Natalie weinig geluk in de liefde, tot ze de perfecte man tegenkomt op een datingapp. Om hem te verrassen reist ze naar de andere kant van het land, waar ze er al snel achter komt dat Josh een enorme catfish blijkt te zijn. Met andere woorden: hij lijkt in de verste verte niet op de foto’s die ze van hem heeft gezien. Om het goed te maken, besluit Josh Natalie en Tag - de klasgenoot van wie hij de foto’s gebruikte - te koppelen. Maar… misschien is Josh stiekem wel veel leuker.

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: komedie, romantiek

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Home Sweet Home Alone, vanaf 12 november

Ja, ja, we weten het: het origineel is altijd het leukst. En toch mag je deze nieuwe film eigenlijk niet overslaan. Waarom niet? Het is Home Alone! In het zesde deel van de reeks blijft de tienjarige Max alleen thuis, terwijl de rest van zijn familie afreist naar Tokio. Als inbrekers het op zijn huis hebben voorzien, zet hij alles op alles om de boeven buiten de deur te houden. Héél voorspelbaar, maar héél leuk. En eh… het is nooit te vroeg voor kerstfilms, toch?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Disney+

Genre: actie, komedie, familie

IMDb score: n.t.b.

Jaar van lancering: 2021

Bruised, vanaf 24 november

Deze nieuwe film is Halle Berry’s debuut als regisseur. Ooit was ze een veelbelovend MMA-vechter, maar nu klust Jackie Justice (Halle Berry) bij als schoonmaakster. Als ze op een dag thuiskomt, wacht er een verrassing op haar: de zoon die ze zes jaar eerder opgaf voor adoptie. Terwijl ze haar best doet om aan haar moederrol te wennen, belandt ze in de wereld van onofficiële gevechten: geen regels en scheidsrechters. Hoe gaat ze deze twee werelden met elkaar combineren?

Deze nieuwe film is te bekijken op: Netflix

Genre: drama, sport

IMDb score: 6,2

Jaar van lancering: 2020

