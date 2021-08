Martelcontainerverdachte Robin van O. blijft langer vastzitten

Hoofdverdachten Van O. en Roger P. (’Piet Costa’) waren met hun medeverdachten volgens het Openbaar Ministerie bezig in Wouwse Plantage (Noord-Brabant) een loods met zeecontainers in te richten, waarin criminele vijanden konden worden opgesloten en gemarteld. Naast een keur aan martelgereedschap werden onder meer twee tandartsstoelen aangetroffen, waarop te folteren personen konden worden vastgebonden.

De 41-jarige Van O. had de rechtbank donderdag gevraagd hem vrij te laten, omdat hij naar eigen zeggen niets met de zaak te maken heeft en hij onschuldig „op dit schaakbord” is gezet. Maar de rechtbank noemt vrijdag de verdenkingen tegen hem nog altijd te zwaar. Van O. hield tijdens de voorbereidende zitting een vurig betoog dat hij niet de ’Slempo’ is uit de door het OM onderschepte berichten. Tegen het eind van de middag kwam het OM echter met „vers van de pers” informatie op de proppen, dat het account van deze ’Slempo’ beveiligd was met de namen en geboortedata van de kinderen van Van O.

Dodenlijst

De politie waarschuwde de 41-jarige Van O. een aantal jaar geleden dat hij op een dodenlijst stond. Dat zou te maken hebben met informatie over hem die opdook in een vermoedelijke vete tussen de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi en een opponent. Volgens Van O. heeft de politie hem vervolgens aan zijn lot overgelaten en was hij aangewezen op criminele contacten om degenen die het op hem hadden voorzien een stap voor te zijn.

De martelcontainers werden in juni vorig jaar ontmanteld tijdens een grootschalige politie-actie na het kraken van de cryptodienst EncroChat, waarbij rechercheurs de berichten konden meelezen die criminelen onderling verstuurden.

De zaak gaat begin november verder met een voorbereidende zitting. De planning van de rechtbank is om de zaak begin volgend jaar inhoudelijk te behandelen.