Jaap van Zweden aan huis gekluisterd: ’Bach én Sinatra maken je ziel weer fris’

Jaap van Zweden reist als dirigent tussen New York en Hongkong heen en weer, maar is nu als gevolg van het coronavirus aan Amsterdam gekluisterd. Ⓒ Rene Bouwman

Al vier maanden is Jaap van Zweden door de coronacrisis gekluisterd aan zijn Amsterdamse huis. Niks doen valt hem zwaar. Om de tijd door te komen pakte hij zijn viool weer uit de kist en speelt er regelmatig op. Dat tijdverdrijf maakt de zorgen van de maestro over de toekomst niet minder. „Hoe moeten we door na deze crisis? In het dagelijks leven is cultuur een van onze vier hartkamers. En daar hoort ook na een concert uitgaan in een restaurant of café bij. Dat krijgt een enorme dreun.”