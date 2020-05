Nerts aan wieg van Covid-20?

Nertsen zijn, net als andere marterachtigen, gevoelig voor corona. Ⓒ ANP

Verandert de nertsenhouderij in een nieuwe kweekvijver voor corona? Na de nieuwe besmetting van mensen op pelsdierbedrijven houdt die vraag virologen en politici bezig. Ook katten gaan niet vrijuit. Hoe veilig zijn we nog in de buurt van dieren? Ab Osterhaus waarschuwt kattenbezitters voor overdreven angst. „De kans op besmetting door de medemens is oneindig veel groter.”