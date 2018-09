VN-chef laakt discriminatie in Sotsji

„We moeten ons verzetten tegen de arrestaties, gevangenhouding en discriminerende beperkingen waar ze mee geconfronteerd worden”, aldus Ban Ki-moon.

In Sotsji beginnen vrijdag de Olympische Winterspelen. Rond dit prestige-object van de Russische president Vladimir Poetin is vooral in het Westen veel kritiek losgebarsten op een wet die Poetins regering heeft afgekondigd tegen het bevorderen van „niet-traditionele seksuele verhoudingen ten overstaan van minderjarigen”. Poetin heeft herhaaldelijk betoogd dat homoseksuelen niet worden gediscrimineerd in zijn land en dat de wetgeving enkel beoogt kinderen te beschermen.

Een aantal wereldleiders komt niet naar de plechtige opening van de Spelen, wat wordt uitgelegd als kritiek op Poetins 'antihomowet'. De zware Nederlandse delegatie met onder anderen het koninklijk paar en de premier heeft tot kritiek geleid in Nederland. Poetins woordvoerder Peskov prees in een Russische krant de komst van die delegatie.

Ban herinnerde er voorts aan dat in de beginselen van het Internationaal Olympisch Comité staat verankerd dat de organisatie tegen discriminatie is. En sport heeft volgens de VN-chef de kracht om mensenrechten te bevorderen. De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Thomas Bach, dankte Ban voor zijn inspirerende rede.