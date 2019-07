’Zeer agressieve, giftige slang op straat in Nieuwkoop’

Maandagavond werd een slang ontdekt bij iemand op het hek. De man die de melding had gedaan, had het beest al met een hark in een bak gelegd. „Hij had geen idee met wat voor slang hij te maken had”, aldus de Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken.

Dat was een ’hele stoere actie van die meneer’. Vervolgens begon de taak voor Tycho van de dierenambulance. „Want waar laat je zo’n dier midden in de nacht? Ons terrarium was al bezet. En er was geen opvang open op dat tijdstip.”

Tycho vond een oplossing: een afgesloten bak, geplaatst in het toilet.

Ⓒ Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.

De volgende ochtend werd het dier naar de reptielenopvang gebracht. „Het bleek te gaan om een prachtige Mangrovenachtboomslang. Deze soort is zeer agressief, bijt zonder waarschuwing en is giftig. De beet is echter niet dodelijk.” Wie wordt gebeten, krijgt een flinke zwelling bij de bijtwond.

„Inmiddels heeft de zeer bezorgde eigenaar zich gemeld en gaat snel zijn lieveling weer ophalen”, meldt de Dierenambulance nog.