Rampenbestrijder wordt hoogste ambtenaar Tweede Kamer

Hamilton krijgt een flinke kluif aan het herstellen van de chaos in het parlement. De voltallige ambtelijke top stapte begin november op, omdat het – volgens oud-griffier Simone Roos – ’niet meer mogelijk is om als werkgever een veilige werkomgeving te kunnen bieden’. Roos uitte forse kritiek over de manier waarop het onderzoek naar anonieme klachten over Arib werd opgepakt.

Tussen 2006 en 2018 was Hamilton al griffier in de Eerste Kamer. Ook werkte hij eerder als topambtenaar voor het ministerie van Volksgezondheid. Hij gaat nu tijdelijk aan de slag als griffier in de Tweede Kamer. „Ik zie uit naar een goede samenwerking”, zegt Kamervoorzitter Bergkamp. „Het presidium zal na de benoeming van de waarnemend griffier de procedure in gang zetten om een opvolgend griffier te kunnen benoemen.”

Een van de eerste taken van Hamilton is om twee personen aan te wijzen die het onderzoek naar Arib gaan begeleiden. Dat moeten twee onafhankelijke externen zijn. Het duo houdt contact met bedrijfsrecherchebureau Hoffmann over het Arib-onderzoek. Hoffmann moet uitzoeken wat er waar is van anonieme beschuldigingen over een schrikbewind door Arib in haar tijd als Kamervoorzitter. Ook kijken de onderzoekers naar de rol van Bergkamp en andere betrokkenen.