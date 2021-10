Podcast met Wierd Duk Marijn Poels: de documentairemaker die de ándere kant van het verhaal zoekt

Hij is een van de meest interessante en productiefste Nederlandse documentairemakers, maar de films van Marijn Poels zie je niet bij de publieke omroep. Poels stelt té ongemakkelijke vragen, vooral bij het gangbare verhaal over de ‘klimaatcrisis’. Marijn Poels onderzoekt, stelt vragen, reist over de wereld, laat dissidente stemmen aan het woord en probeert het debat over heikele kwesties open te breken. Subsidies krijgt hij niet. Poels, die woont op het platteland van de voormalige DDR, is afhankelijk van een groeiende schare bewonderaars en fans, die hem via crowdfunding aan voldoende budget helpen voor zijn films. In deze extra podcast vertelt de filmmaker over de totstandkoming van zijn films en over zijn passie: de waarheid achterhalen.