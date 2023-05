Premium Het beste van De Telegraaf

Voetbaltrainer beleeft krankzinnige avonturen over hele wereld Excentrieke Pieter de Jongh schrijft biografie: ’Napoleon had óók een langere vrouw’

Door Marcel Vink

Ⓒ Eigen foto

LILONGWE - Hij trainde over de hele wereld, van Ulaanbatar tot Lilongwe, van Chisinau tot Zvishavane. Toch kende tot twee jaar terug vrijwel niemand hem. Pieter de Jongh (52) is misschien wel onze meest excentrieke voetbalcoach deze eeuw. Hardwerkend, pionierend, ambitieus, hart op de tong – maar vooral trainend aan de rafelranden van het internationale voetbal. Zijn spraakmakende biografie ’The Champ’, die dinsdag uitkomt, is goudeerlijk, ontroerend en soms heel pijnlijk. Maar in ieder geval een aaneenschakeling van doldrieste avonturen in Verweggistan.