Zware windstoten in het zuiden

Het weer kan vrijdag behoorlijk spoken in de zuidelijke helft van het land. De dag begint met regen en krachtige zuidenwind, maar die draait in de loop van de dag naar zuidwest en kan flink aantrekken. Met name in Limburg kan het hard gaan waaien en is er een kans op zware windstoten van 90 kilometer per uur, aldus Weeronline. Het KNMI heeft code geel voor het zuidoosten afgekondigd: gevaarlijk weer.