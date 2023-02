CDA-leider Hoekstra wil dienstplicht terug

Hoekstra doet zijn opmerkelijke voorstel vandaag bij het CDA-partijcongres, anderhalve maand voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij wil dat jaarlijks zo’n 200.000 jongeren bij de krijgsmacht gaan óf voor een maatschappelijke diensttijd kiezen.

Volgens de CDA-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken heeft de oorlog in Oekraïne ’ons met de neus op de feiten gedrukt’. „Veiligheid, democratie en een sterke samenleving zijn niet gratis, dat is een harde les”, zegt Hoekstra.

Het is niet de eerste keer dat het CDA een verplichte diensttijd bepleit. Maar door de oorlog in Oekraïne en het ’gebrek aan saamhorigheid in Nederland’ is het volgens Hoekstra noodzakelijk om nu ’een stap verder’ te zetten.