'Helmplicht scooters grote steden'

Er wordt door de hoofdstad al veel langer geprobeerd om snorscooters naar de rijbaan te sturen. De fietspaden zijn te smal of te druk en de scooters gaan vaak veel harder dan de toegestane 30 kilometer per uur, met veel overlast en ongelukken tot gevolg. Bij 16 procent van de ongelukken Amsterdam is een snorscooter betrokken.

Eerst was Schultz van Haegen niet bereid om Amsterdam tegemoet te komen, zo schreef zij in een brief. Maar eerder deze week vond een ,,bemoedigend gesprek’’ plaats tussen de bewindsvrouw, burgemeester Van der Laan en de GroenLinks-wethouder. En volgens Van Poelgeest is er nu dan toch voorzichtig resultaat geboekt. ,,De minister heeft ons gezegd dat zij open staat voor lokaal maatwerk en heeft beloofd te zullen onderzoeken of het kan’’, aldus de wethouder. ,,Het gaat dus niet om een landelijke helmplicht voor snorscooters, maar een bevoegdheid voor de gemeente om in bepaalde gebieden waar het te druk of onveilig is een helmplicht af te kondigen.’’

Met een helmplicht kunnen snorscooters gedwongen worden om de autorijbaan op te gaan. Zonder helm is dit te gevaarlijk voor de wegpiraten. Volgens ingewijden is de definitieve uitkomst een kwestie van maanden. Mogelijk moeten gemeenten de plaatselijke helmplicht regelen via de APV.

De Fietsersbond spreekt van een doorbraak.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer vorige week gaf Schultz aan dat gemeenten wel goed moeten handhaven op snorscooters die in de overtreding gaan. Ook wil zij dat een eventuele helmplicht groen licht krijgt van de Tweede Kamer.