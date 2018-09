Minister Plasterk verder in het nauw

De Kamer wil uitleg van Plasterk omdat hij vorig jaar oktober beweerde dat 1,8 miljoen gegevens van telefoon- en radioverkeer door de Amerikanen was verzameld. Maar Plasterk en Hennis meldden woensdag dat de Nederlandse inlichtingendiensten de metadata hebben verzameld en gedeeld met de Amerikanen. De Kamer reageerde verontwaardigd.

De bewindslieden hebben gesproken over de brief die naar de Kamer moet. Er zijn tientallen vragen door Kamerleden gesteld over de kwestie. Volgens bronnen ging het opnieuw om zaken op elkaar af te stemmen en elkaar bijpraten.

In het nauw

Plasterk komt verder in het nauw. Zijn eigen AIVD heeft hem geadviseerd niet te stellig te zijn met uitspraken over inlichtingendiensten, meldt de NOS. Minister Hennis ou haar collega volgens NRC ook hebben geadviseerd terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie over de diensten. Toch zette Plasterk door, wat tot een pijnlijk correctie leidde in een paniekbriefje dat hij deze week samen met Hennis naar de Kamer stuurde.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat de AIVD de minister gewaarschuwd heeft dat hij onjuiste of onvolledige informatie aan de Tweede Kamer heeft verstrekt. Een zegsman van Defensie kan het bericht dat Hennis haar collega eenzelfde waarschuwing zou hebben gegeven 'niet plaatsen.'

Uitzichtloos

Intussen verscherpt bij oppositiepartijen de toon over de positie van de minister. D66 noemt de situatie 'uitzichtloos' als Plasterk adviezen om zijn mond te houden in de wind heeft geslagen. „Ik vraag me af of Plasterk wel de antwoorden kan geven”, aldus D66-leider Pechtold. CDA-voorman Buma verwacht ’een heel pittig debat’ dat voor dinsdag gepland staat. SP-voorman Roemer: „Plasterk heeft héél erg veel uit te leggen.” Maar ook Defensieminister Hennis (VVD) moet wat hem betreft opheldering geven. „Hennis heeft duidelijk haar straatje schoongeveegd."

'Minister van inlichtingendiensten'

In de Kamer leeft inmiddels breed het idee dat Plasterk rond de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Snowden maar wat heeft geroepen, in een poging de schijnwerpers op te zoeken. „Minister Plasterk is geen minister van feesten en partijen meer, maar van de inlichtingendiensten”, fulmineert CDA-leider Buma. Het imago van feestminister ontstond tijdens Plasterks vorige ministerschap op Onderwijs, toen hij vaker op de rode loper te vinden leek dan in de Tweede Kamer. Dat beeld heeft Plasterk nooit helemaal van zich af kunnen schudden.

In het geheime overleg dat de fractieleiders woensdagavond met Plasterk en Hennis hadden, is aangegeven dat de uitgewisselde informatie achter gesloten deuren geen beletsel mag zijn voor het debat over de kwestie aanstaande dinsdag.