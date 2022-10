Politie: dode man in Medemblik is Kroaat en is door misdrijf om het leven gekomen

De politie hoopt dat voor dit moordonderzoek er nog meer tips en mogelijk videobeelden beschikbaar kunnen komen. Camerabeelden uit de omgeving kunnen van grote waarde zijn voor de politie, aldus een woordvoerder.

De politie weet nu niet alleen meer over de identiteit van het slachtoffer. Vast staat ook dat de Kroaat door een misdrijf aan z’n einde is gekomen. Vorige week dinsdag zou iemand onwel zijn geworden aan de Vereweg. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Daarna werd snel duidelijk dat het om een misdrijf zou kunnen gaan. Dat is nu ook vastgesteld, aldus de politie.

Over de toedracht bestaat nog veel onduidelijkheid. De hoop is nu dat bewoners van het poldergebied tussen Oostwoud, Opperdoes en Medemblik zelf beelden hebben via bewakingscamera’s of de Ring voordeurbellen. Daarnaast vraagt de politie of getuigen zich willen melden, die mogelijk die dinsdag of de maandagavond en -nacht daarvoor iets hebben gezien in de buurt.

De politie heeft na onderzoek de identiteit van de overleden man kunnen vaststellen. Het gaat om een 54-jarige man uit Kroatië. Omdat de man onbekend lijkt in Nederland, doet de politie een oproep aan mensen die mogelijk een bekende zijn van de man. De vraag is of er mensen zijn die iemand van die leeftijd en afkomstig uit Kroatië missen.