Onweersbuien en veel regen in Limburg: auto’s stonden tot diep in het water geparkeerd

Als gevolg van een wolkbreuk kwamen begin van de middag in Treebeek al meerdere straten blank te staan. Auto’s stonden tot diep in het water geparkeerd.

Als gevolg van een blikseminslag belandde in Herkenbosch een boom op een woonhuis. De brandweer moest ter plekke komen om de takken met een hoogwerker van het beschadigde pannendak te verwijderen.

Bekijk ook: KNMI breidt code geel uit met vier provincies

Hagel en veel regen

In het zuiden, midden en oosten van het land trekken de komende uren enkele onweersbuien over, waarschuwt het KNMI. De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten en lokaal hagel. Er kan in korte tijd veel neerslag vallen. Automobilisten en evenementen kunnen hinder ondervinden. De buien trekken langzaam naar het noorden.

De kans op onweer blijft in Limburg tot het eerste deel van de avond bestaan. „Vanuit het zuiden trekken buien over het land en daarbij is kans op onweer. In het noordwesten en in de westelijke Randstad is de kans op onweer klein”, meldt Weeronline.

Er staat weinig wind en de buien verplaatsen zich langzaam. Hierdoor kan een stevigere bui veel regen in korte tijd veroorzaken. De temperatuur stijgt naar 20 tot 22 graden. ’s Avonds komen er in het noorden en oosten nog enkele regen- en onweersbuien voor. In de rest van het land is het overwegend droog en later neemt ook in het noorden de kans op onweer af.

’s Nachts blijft het op de meeste plaatsen droog en zakt de temperatuur naar 13 tot 15 graden. In België was al sprake van onweer en veel regen de afgelopen dag. Op sommige plaatsen in Waals-Brabant zijn kelders ondergelopen en beken uit hun oevers getreden.

Bewolkt

Ook maandag blijft het bewolkt en breekt alleen zo nu en dan de zon door. Op de meeste plaatsen is het een groot deel van de tijd droog, er ontstaan verspreid over het land maar een paar lichte buien. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt op veel plaatsen 20 of 21 graden.

Dinsdag wordt een onstuimige dag. Er komen enkele buien voor, maar later breekt de zon vaker door en het wordt 20-23 graden. De dagen daarna is er een mix van wolkenvelden, zonnige perioden en soms een bui.