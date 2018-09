Echtpaar dood op N59

Het bejaarde echtpaar reed in het begin van de middag op een naastgelegen weg en wilde de N59 oprijden, waar de vrachtwagen op dat moment reed. Wat de oorzaak is van de botsing tussen beide voertuigen, is nog niet bekend. De vrachtwagenchauffeur liep geen verwondingen op.

De weg was na het ongeval urenlang deels afgesloten voor onderzoek. Na het opruimen van de ravage is de N59 omstreeks 15.45 uur vrijgegeven.