Nieuwe foto’s van Margot Frank verschenen

De foto’s zijn gemaakt door gymjuf en roeicoach Roos van Gelder in de zomer van 1941. Paul Mensinga, neef van Roos van Gelder, heeft de twee foto’s aan de Anne Frank Stichting geschonken. Het was de laatste zomer dat Margot Frank kon roeien. Door verdergaande anti-Joodse maatregelen mocht zij dat sinds half september 1941 niet meer doen. Roos van Gelder mocht als Joodse niet meer coachen.

Ⓒ Anne Frank Stichting, fotograaf Roos van Gelder

Margot was de drie jaar oudere zus van Anne. Beiden overleden in februari 1945 aan vlektyfus in Bergen-Belsen, twee maanden voor de bevrijding van het kamp door Britse militairen.