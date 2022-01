Eén dodelijk slachtoffer bij schietpartij in Duitse collegezaal

„Daar loopt net een gek met een vuurwapen rond die in de collegezaal vier studenten heeft neergeschoten”, aldus ooggetuige Roland Gromes. De dader is dood, meldt de politie. De schutter beroofde zichzelf met zijn vuurwapen van het leven. Volgens de politie handelde de schutter alleen. De politie heeft het huis van de man in Mannheim doorzocht, maar kon nog niets zeggen over een motief, al zijn er wel aanwijzingen dat hij kampte met psychische problemen. Vlak voor de schietpartij had hij zijn vader nog een WhatsAppbericht gestuurd met de boodschap dat „mensen nu gestraft moesten worden.”

Op de plek van de schietpartij bevinden zich behalve de natuurwetenschappelijke faculteit ook delen van het academisch ziekenhuis van de Universiteit Heidelberg.

Omgeving

De politie zegt geen reden te hebben om aan te nemen dat sprake was van meerdere daders. Toch wordt uit voorzorg de omgeving afgezocht van de collegezaal in de circa 160.000 inwoners tellende universiteitsstad, die in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg ligt.

Schietpartijen op scholen of andere onderwijsinstellingen zijn in Duitsland een zeldzaamheid, maar ze komen wel voor. Zo opende een oud-scholier in 2009 het vuur in een school in Winnenden, een andere plaats in Baden-Württemberg. Meerdere scholieren en docenten kwamen om het leven.