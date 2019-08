Straat afgezet na vondst handgranaat Roermond

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

ROERMOND - Bij een woning aan de Langen Dries in het Roermondse kerkdorp Herten is vrijdagmiddag een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD is ter plaatse om het explosief onschadelijk te maken. De politie heeft de straat afgezet.