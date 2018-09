Levende monsters

De expositie laat het leven van de dino's in het mesozoïcum tijdperk zien (het geologische tijdperk waarin de dinosaurussen leefden); van het moment dat ze als kleine roofdieren ontstonden tot de tijd van de reusachtig grote monsters zoals we die kennen van films en televisie. Het verhaal eindigt met de inslag van een gigantische meteoriet, die 66 miljoen jaar geleden de ondergang van deze prehistorische wezens inluidde.

Living Dinosaurs biedt daarnaast een kijkje in de meest recente bevindingen rond de dinosauriërs. Hoe veranderden zij? Zijn er nu nog afstammelingen van de dinosauriërs in leven? Verder kunt u verschillende fossielen en een 3D-film bekijken.

Daarnaast is er in Post Rotterdam voor het eerst de Evolution Room. Dit deel van de tentoonstelling neemt u mee langs de evolutie van de dinosauriërs in relatie tot de ontwikkeling van andere dieren, op het land, in het water en in de lucht.

Adres: Coolsingel 42, Rotterdam. Tickets: €15, kinderen 4 t/m 16 jaar €9.

http://www.livingdinosaurs.nl