Ier laat oom dood achter in postkantoor nadat hij zijn pensioen probeert te innen

Op camerabeelden is te zien dat Peadar Doyle vorig jaar door de twee mannen op straat wordt meegesleept naar het postkantoor. Of hij op dat moment nog leeft, is nog maar de vraag. Maar duidelijk is wel dat het dan al niet goed gaat met de man, bij wie ze een pet op hadden gedaan. Eenmaal binnen in het postkantoor werd Peadar Doyle tegen een deur aangezet, de verdachten probeerden intussen bij de balie hun slag te slaan door een kaart van de man te laten zien. Doyle zakt niet veel later op de grond neer, waarna de hulpdiensten worden ingeschakeld. De mannen proberen dan nogmaals het geld op te eisen: „Nu is hij dood. Als je had betaald, had hij hier niet gelegen”, krijgt een medewerker te horen. Die aanklacht, in plaats van het bieden van hulp, neemt de rechter de twee kwalijk.

Bovendien lieten ze hem vervolgens achter in het postkantoor. Het precieze tijdstip van zijn overlijden kon niet meer opgehelderd worden. Niettemin zorgde de zaak voor veel boze en verontwaardigde reacties in Ierland.

De 40-jarige Declan Haughney uit de plaats Carlow pleitte schuldig aan bedrog, ook de 38-jarige Gareth Coakley gaf dat toe tegenover de rechter. Aanvankelijk zei Haughney in interviews in Ierse media dat hij volledig onschuldig is.

’Harteloos’

De rechter zei tijdens de zitting dat het tweetal „een harteloze minachting had voor de waardigheid en het welzijn van een stervende man” en „hem letterlijk op de vloer van het postkantoor had achtergelaten”, aldus de Daily Star. Ook de familie van de man sprak schande van de actie.