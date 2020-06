Is Derek Chauvin een racist?

Twee jaar geleden was Derek nog de ’modelman’ waarmee beautyqueen dolgelukkig was. Nu is ze gescheiden en wil geen cent van hem. Ⓒ FBN/Politie

Minneapolis - Is de agent die de zwarte George Floyd (46) in Minneapolis doodde, een racist of ’gewoon’ een veel te brute politieman? Zijn ex, voormalige ’ Miss Minnesota’ sprak eerder nog van een ’perfecte gentleman’.