Warm welkom voor Pussy Riot in New York

Madonna heette de twee uitgebreid welkom en verklaarde zich solidair met de twee vrouwen, die ruim anderhalf jaar in strafkampen doorbrachten omdat ze een protestlied tegen president Vladimir Poetin hadden gezongen in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou.

Tolokonnikova en Aljochina zeiden het publiek dat „vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, maar iets waar we voor moeten vechten”. Ze pleitten voor de vrijlating van acht activisten die in 2012 werden opgepakt tijdens een betoging tegen Poetin en binnenkort voor de rechter moeten verschijnen vanwege verstoring van de openbare orde.

Bands en artiesten onder wie Lauryn Hill, Blondie, Imagine Dragons en Cake vermaakten het publiek met optredens. Voorafgaand aan de benefietavond zei secretaris-generaal van Amnesty International Salil Shetty dat „Pussy Riot op vele manieren symbool staat voor waar Amnesty voor staat. Namelijk dat wij ons onrecht persoonlijk aantrekken en dat wij de macht de waarheid zeggen”.