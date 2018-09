Glimlach te veel gevraagd?

Vorige week ging ik een glas wijn drinken in een speciale wijnbar ergens in Noord-Holland. “En wat wil de dame drinken?”, zo luidde de vreemde begroeting, waarbij de ober zijn meest vermoeide blik oefende.

Het inschenken gebeurde zo lomp dat minstens een kwart over de rand schoot. De bediening zuchtte diep, sjokte met gebogen schouders naar de bar, pakte daar een servetje en legde het op de natte plek. Waarna hij het ding met platte hand stevig aanstampte, mij daarbij beschuldigend aankijkend. Of ik er wat aan kon doen!

Wat leren ze studenten op al die horeca-opleidingen, zo vraag ik me af. Waarschijnlijk moeten ze alle HACCP-codes kunnen opdreunen en weten dat een biefstuk in de koeling nooit boven de 3,77 graden mag komen (of zoiets). Maar zouden ze ook lessen gastvrijheid krijgen? Hoe verwelkom je mensen, hoe laat je ze op hun gemak voelen, hoe laat je ze zich WELKOM voelen?

Er wordt wel eens geroepen dat Nederlanders geen hofcultuur kennen en zich daarom zo boers gedragen. Maar ik vind de bediening in Franse restaurants weliswaar professioneler, maar eigenlijk niet echt aardiger. Italië idem dito; Turkije daarentegen kent nog ouderwetse gastvrijheid.

En dan Amerika, tja, dat is toch heel andere koek. Oké, ik weet best dat niemand écht wil weten hoe het met je gaat als ze ‘how are you today??’roepen. Maar ze glimlachen er altijd vrolijk bij. Ze schieten snel toe als je binnenkomt, maken een praatje, je krijgt onmiddellijk een drankje voor je neus en naar de menukaart hoef je niet zelf op zoek (echt, dat overkomt me in Nederland regelmatig!).

Wat vindt u? Mag de Nederlandse horeca, ook nog eens bovengemiddeld duur, best een tandje bijzetten als het om de bediening gaat? Heeft u stuitende en/of positieve voorbeelden?

