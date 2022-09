Shefali Duggal nieuwe Amerikaanse ambassadeur voor Nederland

Razdan Duggal werd al op 11 maart door Biden voorgedragen als nieuwe ambassadeur in Nederland. Maar eind juli moest zij nog worden gehoord door de Amerikaanse Senaat. Woensdag heeft de Senaat definitief ingestemd met haar benoeming. Razdan Duggal is de opvolger van Pete Hoekstra, die begin 2021 terugkeerde naar de Verenigde Staten.

Hoekstra was benoemd door ex-president Donald Trump. Hij dook regelmatig op in de Nederlandse media om het beleid van Trump te verdedigen. Het is gebruikelijk dat Amerikaanse ambassadeurs worden gekozen door de president. Vaak zijn het bekenden en vertrouwelingen van de president, die worden beloond voor hun loyaliteit.

Razdan Duggal zet zich al jaren in voor de Democratische partij. Ze werkte mee aan de campagnes van Al Gore, Barack Obama en Hillary Clinton. Bij de presidentscampagne van Biden hield ze zich bezig met de financiën van de campagne.

Razdan Duggal is geboren in India en verhuisde op 2-jarige leeftijd met haar ouders naar Amerika. De afgelopen jaren was ze actief als politici activist en voorvechter van onder meer vrouwenrechten. „Ik geloof oprecht dat elke persoon, met een bepaalde etnische en sociaaleconomische achtergrond, een fundamenteel positieve impact kan hebben in de Verenigde Staten”, schrijft ze op haar eigen website.

Nadat koning Willem-Alexander haar geloofsbrieven heeft geaccepteerd, kan Razdan Duggal aan de slag op de Amerikaanse ambassade in Den Haag.