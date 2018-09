Harde aanpak voor falende bestuurders

Ook het aansprakelijk stellen voor schade wordt eenvoudiger, meldt de Volkskrant.

Minister Opstelten van Justitie heeft het wetsvoorstel, dat de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen moet verbeteren, naar verschillende instanties gestuurd. Opstelten reageert daarmee op een reeks schandalen in het onderwijs, bij woningcorporaties en in de zorgsector. De maatregelen gaan ook voor goede doelen gelden. Ze moeten ingrijpen makkelijker maken, zodat de publieke dienstverlening niet in gevaar komt.