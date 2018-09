Verdachte van kunstheling blijft in cel

De raadsman van L. vroeg om de voorlopige hechtenis op te schorten. Maar de rechter vindt dat er genoeg ernstige feiten waren om de verdachte niet te laten gaan.

De werken (reliëfs van papier-maché) werden vorig jaar maart gestolen uit het museum Van Bommel van Dam in Venlo. L. bood volgens het Openbaar Ministerie (OM) enkele maanden later een reliëf aan bij het veilinghuis Sotheby's in Londen, waar het werd geveild voor ruim 213.000 euro.

Na verkoop ontdekte de nieuwe eigenaar dat het serienummer was vervalst en dat het werk gestolen was. Pas toen zou de verdachte naar eigen zeggen hebben begrepen dat het om een gestolen werk ging. Hij besloot in augustus met de overige twee werken naar de politie te stappen. Sindsdien zit hij vast.

Hij had de werken naar eigen zeggen gekocht in een kringloopwinkel. L. had hiervan een bon, maar het OM betwijfelt de echtheid hiervan. De rechtbank besloot dat er meer onderzoek naar de bon moet komen. De zaak is voor onbepaalde tijd aangehouden.