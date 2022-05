Oekraïense soldaat in Azovstal-fabriek vraagt Elon Musk om hulp

„Mensen zeggen dat jij van een andere planeet komt en dat je mensen leert te geloven in het onmogelijke. Mijn planeet ligt naast de jouwe, want ik ben op een plek waar het bijna onmogelijk is om te overleven”, schrijft Volina op Twitter in een bericht aan Musk.

Hij vraagt om een evacuatie naar een derde land dat zou kunnen helpen bij de bemiddeling. Die oproep deed Volina eind april ook al aan alle wereldleiders. Omdat die nog niet hebben kunnen helpen, richt de commandant zich nu tot de rijkste man ter wereld: „Als jij ons niet kan helpen, wie dan wel?”

De Azovstal-fabriek is het laatste bolwerk van Oekraïens verzet tegen Russische troepen in de zuidelijke stad Marioepol. De Russen hebben de stad volledig ingenomen, maar in de fabriek zitten nog Oekraïense soldaten. Dinsdag zeiden autoriteiten dat er nog meer dan duizend strijders aanwezig zijn. Daarnaast zouden ook nog meer dan honderd burgers zich schuilhouden op het fabrieksterrein.

Eerder in de oorlog stuurde Musk met zijn bedrijf SpaceX Starlink-satellieten naar Oekraïne om de internetverbindingen te verbeteren. Dat deed hij ook naar aanleiding van een oproep op Twitter van vicepremier Mychajlo Fjodorov van het land. Musk heeft nog niet gereageerd op de tweet van Volina.