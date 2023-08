Chinese Communistische Partij wordt groter en grijzer

Peking - De Chinese Communistische Partij heeft de 98 miljoen leden aangetikt, zo meldt het Centraal Comité van de CCP. Opvallend is dat steeds minder jongeren lid worden. Wel zijn er meer vrouwen, meer leden uit verschillende etnische minderheidsgroepen en meer hoogopgeleiden. Hoewel arbeiders en boeren nog steeds de meerderheid vormen van de partij - meer dan een derde -, is de CCP de afgelopen jaren diverser geworden, blijkt uit een partijrapport over haar lidmaatschap tussen 2013 en 2022.

President Xi streeft naar een ’verjonging van de natie’, maar put voor bestuurders vooral uit zijn eigen netwerk. Ⓒ ANP/Imago Stock & People GmbH