Europarlement wil bindende klimaatdoelen 2030

Het Europarlement is teleurgesteld in de voorstellen van de Europese Commissie. Die stelde onlangs voor dat Nederland en andere EU-lidstaten de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent moeten terugbrengen ten opzichte van 1990. Het EP wil dat de uitstoot met „ten miste 40 procent“ wordt teruggebracht.

Bovendien willen de Europarlementariërs ook dat de EU-landen verplicht worden om 30 procent hernieuwbare energie te gebruiken. Brussel stelde een niet-verplichtende doelstelling voor van 27 procent voor de hele EU en dus niet voor de lidstaten afzonderlijk. Ook wil het EP dat er 40 procent bespaard wordt op energie.

„Het energiebeleid laten dicteren door fossiele bedrijven is een recept voor mislukking”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. „Een duidelijke visie op duurzame energie en energiebesparing jaagt investeringen in de groene economie aan en zorgt voor extra banen.” Ook D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy vindt dit. „Alleen door hier zeer ambitieus op in te zetten, heeft Europa uitzicht op betaalbare energie.”

De regeringsleiders en staatshoofden van de 28 EU-landen buigen zich tijdens hun top in maart onder meer over deze voorstellen.