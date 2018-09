Valentijnsuitbreiding voor Borderlands 2

Mad Moxxi and the Wedding Day Massacre komt op 11 februari uit en is het vierde deel in de Headhunters-reeks van uitbreidingen. Net als in voorgaande delen is het mogelijk om een unieke 'skin' te ontsluiten door de eindbaas te verslaan. Het is ook mogelijk om de uitbreiding constant opnieuw te spelen, met een steeds hoger wordende moeilijkheidsgraad.

De nieuwe add-on zal net als voorgaande Headhunter-uitbreidingen €2,99 kosten op de Xbox 360 en PlayStation 3. In april volgt nog de aller-, allerlaatste uitbreiding voor het anderhalf jaar geleden uitgekomen spel.