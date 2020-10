Horeca prooi voor crimineel door corona

Door de aanscherping van de coronamaatregelen, onder meer de verplichte sluiting om 22.00 uur, komen horecazaken in de problemen. Dat maakt hen kwetsbaar voor criminelen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

AMSTERDAM - Horecaondernemers die in financiële problemen raken door de coronacrisis, zijn kwetsbaar voor criminelen die gebruikmaken van de penibele positie van de uitbaters om geld wit te wassen. De criminelen bieden financiële steun aan, maar infiltreren in het bedrijf. Met de tweede golf is het alle hens aan dek.