Nieuwe, klagende buren nekken stokoude cricketvereniging

De cricketvereniging heeft veel poging gedaan om de vrouw die er

in 2021 kwam wonen tegemoet te komen. Zo paste de vereniging de regels aan waardoor minder ballen richting haar huis vlogen. Dit zorgde er echter voor dat sommige spelers niet meer op de cricketvereniging wilden spelen. Dit stemde de vrouw echter nog niet tevreden.

De eigenaren wilde daarom een acht meter hoog hek plaatsen, maar dit kon cricketclub niet betalen. Daarom besloot de vereniging om helemaal te stoppen met cricket voor volwassen. Kinderen mogen wel blijven spelen, maar die mogen de bal niet al te ver slaan.

Buitenproportioneel

De beslissing zorgde voor woede onder de lokale bevolking en een petitie van aanvoerder Taylor om de vereniging te redden is al bijna 20.000 keer getekend.

In de begeleidende tekst schrijft hij: ,,De grond is aan de vereniging geschonken onder de voorwaarde dat er cricket gespeeld wordt. In december 2022 is besloten dat volwassenen hier geen cricket meer mochten spelen. Door druk van een kleine groep omwonende die hier pas onlangs zijn gaan wonen. Voordat zij hier introkken werd er al 100 jaar cricket gespeeld.” Hij benadrukt dat het uitsluiten van volwassenen buitenproportioneel is. Met de petitie hoopt hij dat de vereniging zijn beslissing terugdraait.