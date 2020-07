Weggestuurde Regilio (10) krijgt aanbod na aanbod

Regilio Karthaus heeft van meerdere kanten het aanbod gekregen om ergens in een band te komen spelen. Een anonieme man heeft hem aangeboden blokfluitles te geven. Als kers op de taart werd hij verrast door Kraantje Pappie. De hiphopartiest reageerde bij 3FM.

„Toen ik met Kraantje Pappie op de radio was, zei hij dat hij mijn blokfluitlessen wil betalen”, zegt Regilio opgewekt tegen NH Nieuws. „Ik wilde al eerder op les, want dan leer je sneller.”

De jongen werd weggestuurd omdat winkeliers klaagden over zijn gespeel. Regilio speelde urenlang ’Vader Jacob’ en ’Altijd is Kortjakje ziek’. „Ik vond het stom, maar kan het ook wel weer begrijpen, want ik speel anderhalf, twee uur. Als je dan twee liedjes de hele tijd achter elkaar hoort, snap ik wel dat je het irritant vindt.”

Nu kan Regilio terugkeren, maar hij mag maximaal tien minuten op dezelfde plek staan. „Stom”, oordeelt hij wederom, „maar als dat de enige manier is om muziek te blijven maken, ga ik het wel doen.”