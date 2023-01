Dodental schietpartij Californië opgelopen naar elf

Ⓒ ANP / AFP

MONTEREY PARK - Het dodental van de schietpartij in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen naar elf. Zondag kwamen tien mensen om het leven doordat een man om zich heen begon te schieten in een dansclub in Monterey Park, een voorstad van Los Angeles. Tien anderen werden naar het ziekenhuis gebracht en een van hen is maandag overleden.