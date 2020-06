Eerlijke vinder brengt goudklomp van 30.000 euro terug bij 83-jarige eigenaar

De waardevolle steen viel afgelopen dinsdag uit de auto van een 83-jarige Australiër die met zijn vrouw een ritje maakte. Toen de bejaarde man ontdekte dat zijn klomp goud verdwenen was, stapte hij naar de politie. Agenten plaatsten vervolgens een oproep op Twitter.

De man zat twee dagen in spanning, totdat zich donderdag een oprechte vinder meldde bij de politie. „De klomp is terug!”, twitterde de lokale politie. „De eigenaar en zijn vrouw zijn de vinder erg dankbaar en dolgelukkig dat het goud terug is.”

De eerlijke vinder, die niet bekend wil worden, wordt op sociale media bejubeld. „Blij te horen dat er nog eerlijke mensen bestaan”, is één van de reacties. Het is niet duidelijk hoe het goud - verpakt in een stoffen tasje - gevonden werd. Ook is niet bekend of de vinder een beloning heeft gekregen.

Het stel verloor de steen op de Great Northern Highway in Wubin, op 270 kilometer van Perth.