Nog veel vragen over gezondheid Trump

Trump salueert op het bordes van het Witte Huis. Ⓒ AFP

Washington - Donald Trump wilde maandag duidelijk niets aan het toeval overlaten. Zijn terugkeer naar het Witte Huis moest een glorieuze zijn: de president heeft het virus overwonnen en zal het land verder voorgaan in de strijd, dat moest de boodschap zijn. Maar terwijl de president, toch enigszins kortademig, op het bordes van het Witte Huis demonstratief zijn mondmasker afdeed en salueerde, blijven er toch veel vragen over zijn gezondheid onbeantwoord. En het Witte Huis is niet bepaald scheutig met antwoorden.