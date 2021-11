Extra DNA-onderzoek in zaak kofferbakmoord: zaak uitgesteld

Op de linker broekzak van Meinema is DNA gevonden van hoofdverdachte Hans O. uit Emmen. Justitie gaat ervan uit dat hij het 31-jarige slachtoffer heeft omgebracht en ook betrokken is geweest bij het wegbrengen het zwaar toegetakelde lichaam van de man uit Klazienaveen. O. (43) ontkent. Hij zegt dat hij Meinema een dag voor zijn dood drie keer heeft ontmoet. De twee zouden toen handen hebben geschud en O. zou achter het stuur van zijn opvallende Mercedes hebben gezeten.

De Emmenaar stelt dat zijn DNA daarna via Meinema’s eigen handen op diens broek is beland. De rechtbank besloot afgelopen zomer al door het NFI te laten onderzoeken of dit mogelijk is. O.’s advocaat Nico Meijering vroeg vorige maand om van het maanden durende onderzoek af te zien, omdat de Emmenaar „het niet meer trekt” in de gevangenis. Maar de rechtbank zet nu toch door. Daarmee gaat er een streep door de inhoudelijke behandeling van de zaak die voor eind deze maand gepland stond.

O. blijft de komende maanden vastzitten.