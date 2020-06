Harderwijkers schrikken van ’aangelijnd luipaard’

Wijkagenten van de Stadsdennen en Wittenhagen in Harderwijk gingen af op de melding, maar kwamen snel tot de conclusie dat het geen luipaard was die door de straten van de stad liep.

Het bleek om een serval te gaan, een middelgrote katachtige met zeer lange poten die oorspronkelijk voorkomt op savanne in Afrika.

De wijkagenten plaatste een foto van de bijzondere melding op Instagram. „Bleek uiteindelijk te gaan om een prachtige serval, een jonkie”, schrijft de politie. Op een vraag van een volger of zo’n dier als huisdier is toegestaan antwoordde de politie. „Het is niet verboden, of het handig is...”

De Serval mag in Nederland als huisdier worden gehouden. Nog wel althans, want sinds de jaren negentig wordt er al gesteggeld over een ’positieflijst’ die er begin volgend jaar moet komen. En of de serval op die lijst ’toegestane dieren’ zal staan, is nog de vraag.