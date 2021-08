’Taliban houden klopjacht op medewerkers Amerikanen en NAVO’

De conclusies staan in contrast met de toezeggingen van de fundamentalisten deze week dat ze geen wraak zouden nemen op leden en aanhangers van de gevallen, door het Westen gesteunde regering. Het verslag voedt de groeiende twijfel over die belofte en suggereert dat de Taliban inderdaad vergeldingsmoorden kunnen gaan plegen, zoals ze deden toen ze ruim 20 jaar geleden Afghanistan al eens overnamen, meldt het Amerikaanse dagblad.

Volgens het document zijn er meerdere meldingen dat de Taliban een lijst hebben met mensen die ze willen ondervragen en straffen. Op de lijst staan ook de plekken waar de gezochte personen zich zouden bevinden. Vooral leden van het Afghaanse leger en de politie, evenals mensen die voor inlichtingeneenheden van de omvergeworpen regering werkten, lopen gevaar.

De Taliban gaan van deur tot deur. Familieleden van doelwitten worden gearresteerd of bedreigd met de dood of arrestatie, tenzij de gezochte medewerkers zich overgeven.

Het document van woensdag is aan de VN gegeven door het Norwegian Centre for Global Analyses, een groep die inlichtingen verstrekt aan agentschappen van de wereldwijde organisatie.

Zorgen

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen zijn zeer bezorgd over de berichten over represailles, liet de Britse minister Dominic Raab weten na overleg. Bij de G7 horen verder de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan. De bewindslieden riepen de internationale gemeenschap op tot een gezamenlijke reactie op de crisis in Afghanistan.

De regeringsleiders van de zeven landen bespreken volgende week de te volgen strategie om escalatie in Afghanistan te voorkomen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen vergaderen vrijdagmiddag over de situatie in het land.

Ondertussen werken de Amerikanen aan het verhogen van het aantal evacuatievluchten om mensen weg te krijgen, aangezien duizenden willen vertrekken na de val van de door het Westen gesteunde regering.

De Amerikaanse hoogste militair, chef-staf Mark Milley, zei op een persconferentie in het Pentagon dat het plan is om alle Amerikanen die Afghanistan willen verlaten in veiligheid te brengen. Hij vertelde verder dat de inlichtingendiensten geen enkele aanwijzing hadden dat de Afghaanse strijdkrachten en regering in slechts elf dagen zouden bezwijken. Juist die onverwacht snelle ineenstorting veroorzaakte de evacuatie-chaos. Een rapport van de geheime diensten rept echter wel over dat doemscenario, maar ook president Joe Biden had daar geen oren naar.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen in Afghanistan en hoe verder nu de Taliban aan de macht zijn? Dat en meer in een nieuwe aflevering van de defensie en veiligheidspodcast Delta Tango: