VS: nog geen vijandigheden met Taliban op vliegveld Kabul

Volgens Austin blijven de communicatielijnen met de Taliban-commandanten open. „De luchthaven kan veilig opereren”, voegde hij eraan toe.

De Amerikanen werken aan het verhogen van het aantal evacuatievluchten om mensen weg te krijgen. De Amerikaanse hoogste militair, chef-staf Mark Milley, zei op de persconferentie in het Pentagon dat het plan is om alle Amerikanen die Afghanistan willen verlaten in veiligheid te brengen.

Ook de eerste stafleden van de Verenigde Naties in Afghanistan zijn inmiddels uit het land gehaald en naar Kazachstan gebracht. Ongeveer honderd VN-medewerkers worden de komende dagen geëvacueerd uit Afghanistan.

Volgens de VN hebben de evacuaties geen invloed op de hulp die de organisatie wil bieden. „We willen de Afghanen blijven steunen in deze moeilijke tijd. Dit is een tijdelijke maatregel die ervoor moet zorgen dat we de mensen zo goed mogelijk kunnen blijven helpen en dat onze medewerkers zo min mogelijk risico lopen”, aldus een woordvoerder.

Ongeveer 300 buitenlanders en 3000 Afghanen werken namens de VN in Afghanistan.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen in Afghanistan en hoe verder nu de Taliban aan de macht zijn? Dat en meer in een nieuwe aflevering van de defensie en veiligheidspodcast Delta Tango: