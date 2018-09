Bezwaar Arriva tegen aanbesteding bus Brabant

Ingewijden melden dat het bezwaar van Arriva op het allerlaatste moment is ingediend en dat Veolia daar met haar bezwaar nog op heeft gereageerd. De vraag is of Veolia nog op tijd heeft gereageerd.

De motivering van de bezwaren is niet bekend. Arriva en Veolia doen daarover geen uitspraken. Bij de presentatie van de gunning gingen beide bedrijven er nog vanuit dat er geen bezwaren zouden worden ingediend.

Rekenfout

Bestuurder Marlies Peeters van FNV Bondgenoten heeft gehoord dat Arriva meent dat de provincie een rekenfout heeft gemaakt. Gedeputeerde Ruud van Heugten komt woensdag met een toelichting.

Brabant staat bekend als een grote opdracht voor busbedrijven. De provincie heeft per jaar ongeveer 59 miljoen euro beschikbaar voor het busvervoer. In december gaat de nieuwe concessie in.

De nieuwe problemen doen herinneren aan de vorige aanbesteding. Arriva kreeg eind 2006 de concessie voor Noordoost-Brabant op het laatste moment toegewezen toen Connexxion zich plotseling terugtrok. Vanwege de voortdurende onzekerheid over hun toekomst legden buschauffeurs dagenlang hun werk neer.