Britse taxichauffeur Perry die ontsnapte aan zelfmoordterrorist: ’Het is een wonder dat ik nog leef’

Ook wil taxichauffeur David Perry iedereen bedanken voor alle beterschapswensen. „Wij zijn er helemaal ondersteboven van”, zegt hij. De chauffeur heeft nu even tijd en rust nodig om te verwerken wat er is gebeurd.

Kleine snijwonden

Vorige week zondag om 10.59 uur bracht een terrorist zijn bomgordel in de taxi van Perry tot ontploffing. Het gebeurde voor een ziekenhuis in Liverpool. Daarbij kwam alleen de terrorist om het leven. Perry had slechts last van oorsuizen en kleine snijwonden. Gelukkig was er op dat moment niemand anders buiten.

De man die zichzelf opblies was een Syrische asielzoeker. De Britse politie heeft hem geïdentificeerd als de 32-jarige Emad Al Swealmeen. Hij had een explosief bij zich dat hij zelf in elkaar had gezet. De man lag al jaren in de clinch met Britse asielautoriteiten. Het is nog onduidelijk wat zijn motief was.

Hoogste niveau

Engeland heeft de terreurdreiging verhoogd na de aanslag van gisterochtend in de stad Liverpool van ’substantieel’ naar ’ernstig’, het op een na hoogste niveau. Dat betekent dat de Britten sterk rekening houden met nog meer aanslagen.