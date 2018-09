Twintig jaar cel voor moord in Amsterdam

Medeverdachte Gowtoe B. werd veroordeeld tot 16 jaar, omdat hij mede-aansprakelijk is voor de moord op Youssef. De officier van justitie had 2 weken geleden celstraffen van 18 en 28 jaar geëist.

De rechter karakteriseerde de 24-jarige K. als „een gewelddadig persoon die niet aarzelt om wapens te gebruiken”. Zo acht de rechtbank hem ook strafbaar voor poging tot doodslag tijdens een steekpartij in Rotterdam, waarbij hij iemand tijdens een ruzie in de nek stak. Dat de straf 8 jaar lager voor hem uitvalt, heeft onder meer te maken met zijn jeugdige leeftijd en omdat hij werd vrijgesproken van een andere schietpartij in Amsterdam in juli 2012. „Wel moet de maatschappij langere tijd voor hem worden beschermd”, motiveerde de rechtbank de hoogte van de celstraf.

De 32-jarige medeverdachte B. kreeg een lagere straf opgelegd, onder meer omdat hij niet de schutter was.

Aan de moord in juni 2012 gingen een woordenwisseling en een bedreiging vooraf. De verdachten zouden de vriendin van Youssef hebben uitgescholden, terwijl hij haar naar de metro bracht. Ze trokken allebei een wapen en daagden Youssef uit. Volgens de rechtbank werkten de twee daders nauw samen en is er sprake van moord, aangezien ze na de bedreiging niet in een gemoedsopwelling handelden.

De rechtbank neemt het B. kwalijk dat hij K. niet tegenhield toen die het moordwapen laadde en richtte met beide handen. Bovendien toonde B. later geen berouw en ontkende hij alle betrokkenheid. K. werkte evenmin mee aan het onderzoek. De rechtbank veroordeelde beide mannen op basis van onder meer afgeluisterde gesprekken, getuigenverhoren en camerabeelden uit de buurt waarop de twee daders kort voor en na de moord te zien zijn.